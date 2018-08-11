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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.08.2018 - 07:47, Son Güncelleme:

Yurtta merdivenden düştü, 5 gün sonra öldü, doğum gününde toprağa verildi

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Yurtta merdivenden düştü, 5 gün sonra öldü, doğum gününde toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek kaldığı yurdun merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. 14 yaşındaki öğrenci doğum gününde toprağa verilirken, olayla ilgili bir öğrenci gözaltına alındı.

Olay, geçen 4 Ağustos'ta Konaklı Mahallesi’ndeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, yurt öğrencisi 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal, dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını sert zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurtta bulunanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Topal’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavisi süren ve hayati tehlikesi bulunan Topal, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yurtta merdivenden düştü, 5 gün sonra öldü, doğum gününde toprağa verildi

Doğum gününde toprağa verildi

Önceki sabah sabah yaşamını yitiren Topal’ın cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin otopsi yapılma üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen ve dün doğum günü olan Topal'ın cenazesi Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yurtta merdivenden düştü, 5 gün sonra öldü, doğum gününde toprağa verildi
Düşmeden önce Topal ile tartıştığı iddia edilen arkadaşı adliyeye sevk edildi

Topal'ın düşmeden önce tartıştığı öne sürülen aynı yaştaki öğrenci M.E.U., ifadesi için karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Topal'ın arkadaşlarının arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görülüyor. Düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarpan Topal'ın düşmesinin ardından arkadaşları kısa süreli şok yaşıyor.

Yurtta merdivenden düştü, 5 gün sonra öldü, doğum gününde toprağa verildi

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