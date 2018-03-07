Yurtiçi ve yurtdışı faiz gelirleri beyan edilecek mi?

Yurtiçi faiz gelirleri beyan edilecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tutarı ne kadar olursa olsun elde edilen (GVK Md. 67 kapsamında) faiz ve repo kazançlarının beyanı gerekmiyor. Faiz ve repo kazançları; kesinti yoluyla kazanç elde edildiği sırada vergilenmekte. Kira gelirinden veya gayrimenkul satış kazancından dolayı beyanname verilmesi gerekse bile faiz ve repo kazançları beyannameye dâhil edilmesi gerekmiyor. Özel finans kurumlarınca (katılım bankaları) kâr ve zarara katılma hesabın karşılığı ödenen kar payları da faiz ve repo gibi beyana tabi değil.

Yurtdışı faiz gelirleri beyan edilecek mi?

Yurtdışından elde edilen diğer menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekiyor. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri de beyan edilmesi gerekiyor. Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmadığından ve istisna da uygulanmadığından yurtdışında (2016’da) elde edilen faiz ve kâr paylarının 1.580 liralık tutarı aşması halinde yıllık beyannameyle (2017’de) beyan edilmesi gerekiyor (290 seri no.lu GV Genel Tebliği). 2017’de elde edilip 2018’de beyan edilecek söz konusu gelirler için sınırsa 1.600 lira (296 seri no.lu GV Genel Tebliği).