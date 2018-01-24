Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

Yurtiçi Kargo, 1982 yılında Arıkanlı Holding tarafından Türkiye'nin ilk kargo firması niteliğinde kurulmuş bir firmadır. İlk olarak Türkiye'ye sonrasında KKTC'ye ve 1996 yılından itibaren yurtdışı gönderiler yapmaya başlamıştır. Ayrıca Beşiktaş'ın resmi kargo sponsorluğunu yürütmektedir.

1997 yılından bu yana Uluslararası Taşıma Birlikleri Federasyonu'nun (FIATA) da üyesi olan Yurtiçi Kargo, günümüzde 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 842 şubesi, 14.000’den fazla çalışanı ve 4191 araç filosu ile Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öncü kargo şirketi olma özelliğini sürdürmektedir. 2003 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük kargo şirketlerinden biri olan çözüm ortağı Geopost ile birlikte Yurtiçi Kargo, müşterilerinin uluslararası gönderilerini dünyada 230 noktaya, bir başka deyişle dünyanın her yerine taşımaktadır.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır.

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo merkez binası, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa yolu Kargo Plaza No.17-19 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Yurtiçi Kargo merkez şubesine 0212 365 23 65 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 365 24 79 faks numarasıyla erişebilirsiniz.