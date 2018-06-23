Yurtdışına yine çıkamadı

Prof. Dr. Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile uzaklaştırılmıştı. ‘Barış İçin Akademisyenler’in ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ adlı bildirisini imzaladığı için hakkında başlatılan soruşturması da devam eden Prof. Dr. Kaboğlu, Fransa’da Paris III Üniversitesi’nde konuk profesör olarak görev yaptığı sırada pasaportuna el konulduğu için ders verememişti.



Prof. Kaboğlu, bu defa da konuşmacı olarak davet aldığı ‘Dünya Anayasa Hukuku Kongresi’ne gidemedi. Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği tarafından dört yılda bir dünya çapında düzenlenen kongrenin 10’uncusu bu yıl, 18-22 Haziran günlerinde Güney Kore’de gerçekleştirildi. Şiddet, terörizm ve olağanüstü haller karşısında anayasa hukukunun çözüm olanaklarına odaklanan toplantıya Prof. Dr. Kaboğlu’nun da, oturum başkanı ve konuşmacı olarak davet edildiği ancak pasaportuna el konulduğu için gidemediği öğrenildi.