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    Yurtdışına kaçışında yeni detay... Tosuncuk pulu unutmuş

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    02.04.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    ÇİFTLİK Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanarak yurtdışına kaçışıyla ilgili detaylara Hürriyet ulaştı.

    Yeni bilgilere göre; Aydın, Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir erkek şahısla geliyor. Havalimanında bir süre dolaşan Aydın, daha sonra pasaport kontrol sırasına giriyor.

    Yurtdışına kaçışında yeni detay... Tosuncuk pulu unutmuşAydın’ın pasaportunu inceleyen görevli polis memuru, Aydın’ın 15 TL olan yurtdışı çıkış harcını yatırmadığını fark ediyor.

    KENDİ GİTMİYOR

    Aydın, polisin uyarısı sonrası ‘ağabey’ diye hitap ettiği kişiden pasaport harcını ödeyerek harç pulu almasını istiyor. Bir süre harcın yatırılmasını bekleyen Aydın, pulun kendisine teslim edilmesiyle pasaport kontrolünden geçiyor. Pulu alan kişi ise havalimanını terk ediyor.

     

    Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydın yurtdışına böyle kaçtıÇiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın yurtdışına böyle kaçtı

    Etiketler: yurt dışına kaçış , gündem
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