Yurtdışına kaçışında yeni detay... Tosuncuk pulu unutmuş

Yeni bilgilere göre; Aydın, Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir erkek şahısla geliyor. Havalimanında bir süre dolaşan Aydın, daha sonra pasaport kontrol sırasına giriyor.

Aydın’ın pasaportunu inceleyen görevli polis memuru, Aydın’ın 15 TL olan yurtdışı çıkış harcını yatırmadığını fark ediyor.

KENDİ GİTMİYOR

Aydın, polisin uyarısı sonrası ‘ağabey’ diye hitap ettiği kişiden pasaport harcını ödeyerek harç pulu almasını istiyor. Bir süre harcın yatırılmasını bekleyen Aydın, pulun kendisine teslim edilmesiyle pasaport kontrolünden geçiyor. Pulu alan kişi ise havalimanını terk ediyor.