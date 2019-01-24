Yurtdışı yasağı ve imza şartı kalktı
Katıldıkları bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.
Müjdat Gezen, Hollanda’da yaşayan ve kanser tedavisi gören kızını görmeye gidebilmek için avukatı aracılığıyla yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmişti. Başvuruyu değerlendiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden aşamada adli kontrol ve yurtdışı yasağına gerek görülmediğine hükmetti. Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, kararı Twitter hesabından duyurdu. Ülgen, tweet’inde, “Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezen’in adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek” ifadelerini kullandı.
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