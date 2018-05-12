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    Yurt dışındaki Türk seçmenlerin adres beyanında son gün

    AA
    12.05.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olup yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayan Türk vatandaşlarının, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için bugün TSİ 17.00’ye kadar adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takviminde bugün önem taşıyor.
    Yurt dışında yaşayan, seçmen niteliğine sahip ancak yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayan Türk vatandaşlarının oy kullanabilmeleri için adres beyanında bulunmalarıyla ilgili tanınan yasal hak TSİ 17.00'de doluyor.

    Türkiye'nin dış temsilcilikleri, yurt dışındaki seçmenlerin kolaylıkla adres beyanı yapabilmeleri için bugün de resmi tatil ya da hafta sonu fark etmeksizin TSİ 17.00’ye kadar açık kalacak.

    Adres beyanının bildirim ve itirazlarının 12 Mayıs’ta tamamlanmasıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı kesin olarak belirlenmiş olacak.


    Etiketler: seçmen kütüğü , erken seçim , 24 Haziran , gündem
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