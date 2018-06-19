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    Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

    AA
    19.06.2018 - 22:59 | Son Güncelleme:

    24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.

    24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullanarak rekora imza attı.

    Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

    YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

    Yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanımının sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarında kullanılan oylara ilişkin verileri yayımladı.

    Verilere göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı.

    Dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı yüzde 48.78'e ulaştı.

    Seçmenler yurt dışında 60 ülkede, 123 temsilcilikte oy kullandı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

    Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar verebilecek.

    Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

    YURT DIŞI SEÇİMLERİ

    2012’de yapılan düzenlemeyle birlikte yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına oy kullanma imkanı sağlanmış, yurt dışındaki seçmen ilk defa 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmıştı.

    Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 56 bin, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 300 bin ve 16 Nisan 2017 halkoylamasında ise 1 milyon 400 bine seçmen oy kullanmıştı.

     

    Etiketler: erken seçim , AVRUPA , son dakika , haberler
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