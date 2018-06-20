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    Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'de

    DHA
    20.06.2018 - 21:57 | Son Güncelleme:

    Yurtdışında toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye'ye getirildi. 

    24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için 7 Haziran tarihinde başlayan oy verme işlemi 19 Haziran (dün) itibariyle sona erdi.

    Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven,Türkiye'de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı. 

    Yurt dışında kullanılan oylar Türkiyede

    Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Ankara Esenboğa Havaalanına geldi. Oylar ATO Congresium'a ulaştırılacak. 

    Yurt dışında kullanılan oylar Türkiyede

    Etiketler: yurtdışı , son dakika , haberler
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