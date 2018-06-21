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    Yurt dışında kullanılan oylar gece yarısı Türkiye'ye getirildi, ATO'da böyle koruma altına alındı

    İHA - AA
    21.06.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    Yurt dışında 7 Haziran'da başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi. Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından teslim alınan oylar, daha sonra polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi.

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    • Yurt dışı oyları ATO’da özel depolarda korunuyor
    • Yurt dışı oyları ATO’da özel depolarda korunuyor
    • Yurt dışı oyları ATO’da özel depolarda korunuyor
    • Yurt dışı oyları ATO’da özel depolarda korunuyor

    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 60 ülkedeki seçmenlerin kullandığı oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da muhafaza altına alındı.

    Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran Perşembe günü başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

    Esenboğa Havalimanı’na getirilen oy pusulaları, ATO Congresium’da kapısında asma kilitlerin bulunduğu özel güvenlikli salona alındı. Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da ATO Congresium'a getirilerek muhafaza altına alındı.

    Yurt dışında kullanılan oylar gece yarısı Türkiyeye getirildi, ATOda böyle koruma altına alındı
    Oylar özel depolara yerleştirildi

    Yurt dışında kullanılan oylar gece yarısı Türkiyeye böyle getirildiYurt dışında kullanılan oylar gece yarısı Türkiye'ye böyle getirildi

    Etiketler: oy vermek , 24 Haziran , son dakika , haberler
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