‘Yurt dışında iki kez oy’ iddiasında flaş gelişme... Serbest bırakıldı

Ayrıntılar geliyor

Şengül E. adlı kişinin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığı iddiası sosyal medyada çok tartışılmıştı. Şengül E. sosyal medya hesaplarında iki kez oy kullanmasına ait fotoğraflar paylaşmıştı.