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‘Yurt dışında iki kez oy’ iddiasında flaş gelişme... Serbest bırakıldı
İHA
21.06.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:
İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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