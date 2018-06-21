Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>‘Yurt dışında iki kez oy’ iddiasında flaş gelişme... Serbest bırakıldı

    ‘Yurt dışında iki kez oy’ iddiasında flaş gelişme... Serbest bırakıldı

    İHA
    21.06.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

    İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Ayrıntılar geliyor 

    ‘Yurt dışında iki kez oy’ iddiasında flaş gelişme... Serbest bırakıldı

    Şengül E. adlı kişinin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığı iddiası sosyal medyada çok tartışılmıştı. Şengül E. sosyal medya hesaplarında iki kez oy kullanmasına ait fotoğraflar paylaşmıştı. 

    Son dakika.. YSK Başkanından çok önemli açıklama: O şahıs gözaltına alındıSon dakika.. YSK Başkanı'ndan çok önemli açıklama: O şahıs gözaltına alındı

    Etiketler: mükerrer oy , Şengül E: , iki kez oy kullandı iddiası , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri