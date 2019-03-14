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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.03.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Yurt dışında devlet burslu 2 bin 674 öğrenci eğitim görüyor

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Yurt dışında devlet burslu 2 bin 674 öğrenci eğitim görüyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Şubat itibarıyla yurt dışında, devlet bursuyla 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ile yüksek lisans ve doktora) öğrenim görmek üzere yurt dışına, resmi burslu statüde öğrenci gönderildiğini bildirdi. İlgili kanun kapsamında öğrenim gören resmi burslu öğrencilerin öğrenim aşamalarına göre sayılarını da açıklayan Bakan Selçuk, yurt dışında değişik kategorilerde toplam 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. Bakan Selçuk, bunlardan 220’sinin dil eğitimi, bin 21’inin yüksek lisans, bin 420’sinin doktora, 13’ünün ise post doktora eğitimi aldığını açıkladı. Bakan Selçuk, ayrıca devlet tarafından burslu öğrenci yurt içi ve yurt dışı toplam öğrenci sayısının da 3 bin 550 olduğunu kaydetti.

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