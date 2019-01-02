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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Yurt dışında adım adım takip! 4 bin 167'si kıskaçta

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Yurt dışında adım adım takip! 4 bin 167'si kıskaçta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çöküşünü gözler önüne serdi. Örgütün 110 ülkede kıskaca alındığı ve 4 bin 167 FETÖ’cünün takipte olduğu belirtildi.

MİT operasyonuyla Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı. Örgütün ana yapısını eğitim sektörünün oluşturduğu, özel okullar, yurtlar, dershaneler, üniversiteler ve öğrenci evlerinin örgütün eğitim alanındaki faaliyet yerleri olduğu vurgulandı.

Örgütün yurtdışında "international school" isimli okullar açtığı, bu okulların açılabilmesi için İngiltere'nin izninin olması gerektiği, patentinin bu ülkede olduğu, öğretmen kadrosunun da İngilizce konuşan ülkelerden seçildiği aktarıldı.

CASUSLUK YAPIYORLAR

FETÖ'nün Müslüman örgütlerden çok Hıristiyan ve Yahudi örgütlerle diyalog kurduğu ifade edilen iddianameye göre, FETÖ'nün yurtdışında faaliyet gösteren eğitim kurumlarının ülkemizle bağlantıları, Cihan Uluslararası Öğrenci ve Kültür Federasyonu (CİHANFED) kontrolünde yürütülüyordu.

İddianamede, örgütün ABD'de 135 kadar Charter okulu olduğu, bu okullarda 45 bin öğrenci bulunduğu, FETÖ'nün asıl amacının, faaliyette bulundukları ülkenin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek, CIA'ye aktarmak olduğu kaydedildi.

İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün tüm dünyaya delilleriyle birlikte anlatıldığı, buna rağmen örgütün birçok ülkede halen sözde eğitimöğretim faaliyetinde bulunduğu dile getirildi. FETÖ'nün 110 yabancı ülkede dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, terör örgütünün dış yapılanmada faaliyet yürüten 4 bin 167 şüphelinin isimlerinin tespit edildiği ve bu kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi ve istihbari kurumlarının başarılı çalışmaları ile örgüt yapılanmasında önemli yeri olan bazı şüphelilerin iadesinin sağlandığı, Sedat Hasan Karacaoğlu'nun da bu kapsamda Moldova'dan MİT gözetiminde getirildiği anlatıldı.

O FETÖ'CÜYE 22.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılığın iddianamesinde, MİT operasyonuyla Moldova'dan Türkiye'ye getirilen Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında "terör örgütü yöneticiliğinden" 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Karacaoğlu'nun, Moldova'da FETÖ'ye ait Orizont Eğitim Kurumları genel müdür yardımcısı olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Uluslararası casusluk ve terör örgütü yöneticiliği faaliyetlerinden dolayı Moldova Devletince sınır dışı edilen Karacaoğlu'nun, 6 Eylül 2018'de Türkiye'ye teslim edildiği kaydedildi. (SABAH)

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