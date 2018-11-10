Yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandılar
İzmir Bornova’da hücre evine düzenlenen operasyonda, terör örgütü Maoist Kominist Partisi (MKP) adına Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükleri ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MKP terör örgütü adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katılan 2 teröristin kente gelerek Bornova’da hücre evinde kaldığını belirledi.
Sabahın erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde hücre evine giren terörle mücadele şubesi ekipleri, 2 teröristi yakaladı. Ekipler, operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 zanlıyı da gözaltına aldı.Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. Tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son günlerde kentte terör örgütlerine büyük darbe vurulduğu bildirildi.
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