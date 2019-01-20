Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede
GeriGündem Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
20.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten dün gözaltına alınan Boydak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence jest

Cinayet anı kamerada... Tam o an!

2 bin kişi, 'teleferik' kuyruğuna girdi

12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu