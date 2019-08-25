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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurt başvurusu için son gün yarın

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Yurt başvurusu için son gün yarın

Üniversite kayıtlarının ardından, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları yarın sona erecek.

Yeni dönemde Türkiye genelinde 244 bin 743 öğrenci bu yurtlardan faydalanabilecek. Toplamda ise KYK yurtlarından 671 bin 508 öğrenci yararlanabiliyor. Yeni dönem için yapılan zamlara ise öğrencilerin tepkisi var. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 liraya yükseldi. 2019-2020 öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR

-2019-2020 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencileri, ara sınıf öğrencileri ve KKTC’de eğitim alan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilir.

- Profil bilgileriniz yurt başvurusunda çok önemli. O yüzden profilinizle ilgili doğru bilgileri girin. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçin.

-Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. 

- Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru numaranızla başvuru tarihleri süresince güncelleme yapabilirsiniz.

KYK yurtları dışında barınma sorununa çözüm olarak özel yurtlar, apartlar ve ev kiralama seçenekleri de var. Ücretler yemek, ısınma, elektrik ve suyun dahil olup olmadığına göre değişiyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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