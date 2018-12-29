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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.12.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Bu acıya yürek dayanmaz

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Bu acıya yürek dayanmaz

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde meydana gelen yangında, yalnız yaşayan ve eşi 20 gün önce ölen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünü öğrenen ve "Annemiz gitti" diye feryat eden Tevfik Kayacıoğlu'nun sözleri ise yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’in Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, Kur'an Kursu sokaktaki bir evde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, ekipler yoğun çaba sarf etti.

Bu acıya yürek dayanmaz

Yangın söndürüldükten sonra içeriye giren ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 76 yaşındaki Ömriye Kayacıoğlu’nun yanmış halde cansız bedenini buldu. 

OĞLU "ANNEMİZ GİTTİ" DİYE FERYAT ETTİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Eşi Ali İhsan Kayacıoğlu’nun yaklaşık 20 gün önce vefat etmesi sonrası yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Ömriye Kayacıoğlu’nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu ise söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip “Annemiz gitti” diye feryat etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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