Yürekleri yakan an! 5 çocuğunu bugün toprağa verdi…

Antalya'de yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş Esenyurt'ta düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba İdris Raşit ayakta durmakta zorluk çekerken, annenin feryatları da yürekleri dağladı.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi batmış, olayda, 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 5 kişi de kurtarılmıştı. 5 çocuğunu birden kaybeden Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti gözyaşlarına boğulmuştu. Bugün de batan teknede hayatını kaybeden Suriyeli kardeşler Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3) için İstanbul Esenyurt'ta bulunan Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Anne Zeynep Osman ve baba İdris Raşit ve çok sayıda yakınları katıldı. Acılı baba İdris ayakta durmakta zorluk çekerken annenin feryatları da yürekleri dağladı. Çocukların naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos'a götürüldü.











