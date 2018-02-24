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    Yürekler ağza geldi! Polis ateş açtı

    DHA - İHA
    24.02.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Samsun’da uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir otomobili polisler, araba lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştığı an, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Samsun’un Atakum ilçesinde yapılan uygulamada, polisler şüphelendikleri 16 RCS 56 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uygulama yapan polisler tarafından lastiklerine ateş edilerek durdurulmaya çalışıldı. O anlar bir ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Lastikleri patladığı halde otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, daha sonra otomobili Yeşilkent Kavşağı’nda bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Otomobilin bırakıldığı yere gelen Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil üzerinde ve çevrede çalışma başlattı.

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    Etiketler: Samsun , Polis , Silah , ateş açtı , son dakika
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