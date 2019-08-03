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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
03.08.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı

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Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı

Karabük’te, rampada freni boşalınca geri hareket eden otomobil, bir apartmanın istinat bahçesinde askıda kaldı. Kaza sırasında istinat duvarından kopup düşen beton parçası nedeniyle balkonda uyuyan 2 üniversite öğrencisi büyük tehlike atlattı. Otomobilde mahsur kalan 2'si kadın 4 çocuk da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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  • Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı
  • Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı
  • Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı
  • Yürekler ağza geldi... Otomobil asılı kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Türkan Saylan Caddesi’nde meydana geldi. Gamze Aktan yönetimindeki 67 LY 222 plakalı otomobil, rampa çıkarken bir anda geri hareket etti. Freninin boşaldığı öne sürülen otomobil, 4 katlı Sadettin Özer Apartmanı'nın istinat duvarına çarptı. Askıda kalan otomobilde Gamze Aktan ve yanındaki annesi Emine Alper ile sürücünün 2 çocuğu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TEHLİKE ATLATTI

Kaza sırasında istinat duvarından kopan beton parçası aşağı düşüp, en alt kat dairenin balkonun dış cephesine çarptı. Bu sırada balkonda uyuyan üniversite öğrencileri Ali Mızrak ve Alp Özgör, gürültüyle birlikte panik içinde yataklarından fırladı. 

OTOMOBİLİN DÜŞMEMESİ İÇİN ÖN KISMINA BASTIRDILAR

Yardıma koşan çevre sakinleri, otomobilin ön kısmına bastırarak düşmesini önlemeye çalıştı. Sürücü Gamze Aktan ve 2 çocuğuyla annesi, otomobilden çıkartıldı. İhbar üzerine kaza yerine, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil itfaiye aracına halatla bağlanarak çekildi.

BİR DAHA BALKONA ÇIKMAYACAĞIM

Üniversite öğrencilerinden Ali Mızrak, “Balkonda yatıyordum. Büyük bir ses çıktı. Bağırarak uyandım. Çok korktum. Çocuklar otomobilin içinde ağlıyordu. Yardıma koştuk. Ölümden döndüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bir daha balkona çıkmayacağım” dedi.

Sürücü Gamze Altan pazardan eve doğru giderken, rampada otomobilin geri geri hareket ettiğini söyledi.

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