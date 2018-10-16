Yürek yakan sözler: Yetişemedim, canım anam
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki Elif Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, canım anam." diyerek gözyaşı döktü.
Alınan bilgiye göre, kırsal Belenardıç Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç eve sıçrayan alevleri söndürdü.
Daha sonra yapılan incelemede, yangının çıktığı evde bulunan Elif Arslan'ın (86) yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu sırada Arslan'ın kızı Hamide Özelce, "Yetişemedim, canım anam." diyerek gözyaşı döktü. Elif Arslan'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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