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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin) (DHA)
03.07.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Yürek yakan kaza: Anne ve bir kızı yaralı, bir kızı hayatını kaybetti

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlanan cipte Mina Yıldırım (40) ile kızları Aslı (13) ile İpek Yıldırım (9) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İpek Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Artvin- Şavşat kara yolunun 12’inci kilometresinde meydana geldi. Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralanan sürücü Mina ile kızları İpek ve Aslı Yıldırım’ı cipten çıkararak yola taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İpek Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi Mina ile kızı Aslı’nın tedavisi sürüyor. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Şavşat’a giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner de kaza yerinde incelemelerde bulundu. Öngüner, bölgede son günlerde ölümlü kazaların yaşandığını belirterek yolda tedbir alınmasını istedi.

Yürek yakan kaza: Anne ve bir kızı yaralı, bir kızı hayatını kaybetti

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