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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cevdet ŞEN/DİKİLİ(İzmir), (DHA
07.02.2019 - 21:30, Son Güncelleme:

Yürek yakan haber... Genç çifti ölüm ayırdı

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Yürek yakan haber... Genç çifti ölüm ayırdı

İZMİR’in Dikili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Naim Kocabıyık (24) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Tuğçe Kocabıyık’ın (24) tedavisi ise sürüyor.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi 56. Sokak’ta meydana geldi. Balık satıcısı Aytekin Kocabıyık (45), sabah saatlerinde balık halinden balık aldıktan sonra kendisine yardımcı olması için oğlu Naim Kocabıyık’ı aradı. Oğluna ulaşamayan Aytekin Kocabıyık, durumdan şüphelenerek oğlunun evine gitti. Kapıyı çalan Aytekin Kocabıyık açan olmayınca, kapıyı kırarak içeriye girdi.

KORKUNÇ MANZARA

Evin içerisindeki yoğun kokuyu fark eden baba, oğlu Naim ve gelini Tuğçe’yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aytekin Kocabıyık’ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Naim Kocabıyık’ın yaşamını yitirdiği, eşi Tuğçe Kocabıyık’ın ise baygın olduğu tespit edildi.

DURUMU KRİTİK

Tuğçe Kocabıyık, Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Tuğçe Kocabıyık, ardından ambulans helikopte ÿile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tuğçe Kocabıyık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşi Naim Kocabıyık’ın cansız bedeni iseÿsavcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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