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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Yürek yakan görüntü... Sokak sokak oğlunu arıyor

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Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 10 gündür haber alınamıyor. Eyyüphan’ın son olarak bir lokantadaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Adana’dan Antalya’ya oğlunu bulmak için gelen baba İsmet Yıldız, gözyaşları içerisinde onun bulunmasını istedi. Baba, oğlunun kıyafetlerini giyip elinde resmiyle sokak sokak oğlunu arıyor.

Adana’da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyükleri 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı.

Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

Kıyafetlerini giyip sokak sokak arıyor

Oğlunun kaldığı evdeki kıyafetlerini giyerek sokak sokak gezen baba Yıldız, çevredeki vatandaşlara da onun resmini gösterip izine rastlamaya çalışıyor. Son olarak bir restoranda güvenlik kameralarına yansıyan Eyyüphan Yıldız’ın, hesap ödedikten sonra bir müddet sandalyede oturduğu görülüyor.

Yürek yakan görüntü... Sokak sokak oğlunu arıyor
“Öldüm ben oğlum”

Son derece üzgün olduğunu belirten baba İhsan Yıldız, 10 gündür oğlunu aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını dile getirdi. En son 18 Mayıs Cumartesi günü telefonla görüştüklerini aktaran Yıldız, “Gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Ben oğlumu bulmak istiyorum. Bana yardımcı olun. En son cumartesi günü telefonda görüştüm. Bir daha haber alamadım. Evine geldim evde yok, okuluna gittim bilen yok. Gören kişi olursa lütfen beni arasın. En son ayın 19’unda kamerada gördüm. Herkes tanıyor. Oğlum beni eğer duyuyorsan bir şekilde ulaş bana. Öldüm ben oğlum, annen de mahvoldu. Oğlunun kıyafetlerini giydim, belki görür diye. İçişleri Bakanlığı'na kadar ricam, lütfen oğlumu bulun. Benim oğlum kötü birisi değil, sigara bile içmez. Hiçbir kötü alışkanlığı yok, zehir gibi bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

Yürek yakan görüntü... Sokak sokak oğlunu arıyor
Ormanlık alandan kardeşine fotoğraf atmış

Eyyüphan’ın en son küçük kardeşine ormanlık alandan fotoğraf attığını da sözlerine ekleyen baba Yıldız, “Küçük kardeşine resim atmış. Neredesin diye sorunca o da 'Ormanlık bir yerde geziyorum' demiş. Telefonuna da ulaşamıyoruz. Öldüm, bittim, tükendim. Antalya kazan, ben kepçe arıyorum ama yok. Görüp de söyleyemeyen birisi varsa ayıp ediyorlar. Bir ipucu versinler bana yeter. Oğlum kayboldu, ben de kendimi kaybedeceğim” diyerek gözyaşı döktü.

Yürek yakan görüntü... Sokak sokak oğlunu arıyor

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