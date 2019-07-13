Yürek yakan detay...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.07.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

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Kastamonu'da seyir halinde kontrolden çıkan otomobilin içerisindeki 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ülkü Mutlu'nun adını aldığı babasının da, eşinin hamileliğini kutladıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kastamonu'da yol kenarındaki TIR damperine çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaşamını yitirdi, annesi ve anneannesi de yaralandı. İki yıl önce, Ülkü Mutlu'nun öğretmen olan babası Mutlu Kahraman (34), 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitirmiş, doğan kızına da kendi ismi verilmişti.
​Ordu'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman, 7 yıllık çocuk özleminin ardından Kasım 2017'de, 4 aylık hamile olduğunu öğrenince, bunu sınıf öğretmeni olan eşi Mutlu Kahraman ile paylaştı. Eşinin verdiği müjde ile sevinç yaşayan Mutlu Kahraman, akşam arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı. Yemek dönüşü evde kalp krizi geçiren Mutlu Kahraman, çağırılan sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

EŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Leyla Kahraman, eşinin ölümünden sonra memleketi Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tayin oldu, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Kahraman, kızına eşinin ismini verdi.

KAZADA ÖLDÜ

Leyla Kahraman (37), bu sabah kızı ve annesini alarak Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı. Leyla Kahraman yönetimindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, Karaçomak Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan TIR damperine arkadan çaptı.

ANNEANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

Kazada, sürücü Leyla Kahraman ile yanındaki koltukta oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ülkü Mutlu Kahraman, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Anneanne Pakize Çelik'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi
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