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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI (DHA)
12.11.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Yürek yakan anlar! Komutanı da izledi

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Yürek yakan anlar! Komutanı da izledi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Kaymakçı'nın komutanı ise Gaziantep'teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayarak cenaze törenini izledi.

Şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan baba Vakkas ve anne Zeynep Kaymakçı gözyaşı dökerek oğullarının fotoğrafını öptü.

Şehit Kaymakçı'nın cenazesi memleketine getirildi
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SİLAH ARKADAŞLARI TÖRENİ CEP TELEFONUYLA İZLEDİ

Şehidin Derecik'te astsubay olarak görev yapan, adı öğrenilemeyen komutanı ise Gaziantep'teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayarak cenaze törenini izledi. Komutanın babası Oktay Duman, şehit Kaymakçı'nın, astsubay oğluyla görev yaptığını ve üs bölgesindeki askerlerin töreni izlemek istediğini söyledi.

Öğle namazının ardından, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Samet Kaymakçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

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