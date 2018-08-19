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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.08.2018 - 08:04, Son Güncelleme:

Yürek yakan anlar... Kazada ölen oğlunu uyandırmaya çalıştı

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Konya’da motosikletin aynı istikamete giden tıra yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç genç arkadaştan 2'si hayatını kaybederken biri ise yaralandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin annesi çocuğunun cansız bedeninin başından ayrılmayıp vücuduna sarıldı ve çocuğunu uyandırmaya çalıştı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana Çevreyolu Caddesi ile Sedir Caddesinin birleştiği kavşakta meydana geldi.

İki arkadaşı arkasında oturan plakasız motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler, Adana Çevreyolu Caddesi üzerinden Ereğli Caddesi üzerine seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 33 DPM 57 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 gencin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından motosiklet sürücüsü Barış Gerçekler ve arkasında oturan Hasan Adıgüzelli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yaralı olarak atlatan İbrahim İ. ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü Yusuf K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yürek yakan anlar... Kazada ölen oğlunu uyandırmaya çalıştı


UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Kaza sonrası Hasan Adıgüzelli’nin yakınları olay yerine geldi. Hasan Adıgüzelli’nin hareketsiz yattığını gören aile bireyleri zor anlar yaşadı. Bu sırada hayatını kaybeden Hasan’ın annesi Güler ve babası Nazım Adıgüzelli çocuklarının cansız bedenine sarılarak ağladı. Anne Güler Adıgüzelli uzun süre çocuğunun başında gözyaşı döküp sarıldıktan sonra çocuğunun vücudunu sarsarak uyandırmaya çalışması dikkat çekti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne Güler ve baba Nazım Adıgüzelli zorlukla sakinleştirildi.

Yürek yakan anlar... Kazada ölen oğlunu uyandırmaya çalıştı



MOTOSİKLET BAŞINDA POZ VERMİŞLER

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından iki arkadaşın cansız bedenleri cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçekler’in birlikte başka bir motosiklet önünde poz verdikleri ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Hasan Adıgüzelli’nin ise Kurban Bayramı’nın ardından askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ise motosikletin çalıntı olduğu ve şase numarasının silindiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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