Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı
GeriGündem Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Yaşar KAPLAN / DHA
01.08.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırının kurbanları şehit Nurcan Karakaya (26) ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

23
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
  • PKKlı hainlerin katlettiği anne ve bebeği için tören
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim’de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda da uğurlama töreni düzenlendi.

Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı

Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3’üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı

BEBEĞİNİN YASTIĞINI BIRAKMADI

Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova’daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya’nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan’ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

Yürek yakan anlar... Bebeğinin yastığına sımsıkı sarıldı

Terör örgütü PKKdan Yüksekovada hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar
Terör örgütü PKK'dan Yüksekova'da hain tuzak: Anne ve bebeğine kıydılar
Türkiyeyi yasa boğan hain saldırıda kahreden detay
Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda kahreden detay
Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: Bunlar insan olamaz
Gelini ve torunu şehit edilen Karakaya: 'Bunlar insan olamaz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı, çok sert konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı, çok sert konuştu


.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

34 bin Suriyeli için kritik karar! Erdoğan açıklamıştı…

Astsubay Karakaya'dan tokat gibi sözler: Biz evlat katili değiliz

Hortumun çatıları uçurma anı

İznik Gölü'nde oltaya takıldı