Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe acı veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe acı veda
GeriGündem Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe acı veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Azer DEMİR/DERECİK, (DHA)
28.09.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe acı veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe acı veda

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orta okul öğrencileri Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14) dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı aile cenaze töreninde oğulları lise öğrencisi Agit Tekin'in (15) de tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini aldı. Agit de bugün sabah saatlerinde kız kardeşlerinin yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.

8
  • Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
  • Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
  • Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
  • Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Gelişen köyündeki 

taşımalı eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan, 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye, lise 2'nci sınıf öğrencisi Agit Tekin, sürücü ve 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi Sümeyye ve ablası Zilan Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan ağabeyleri Agit Tekin ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sümeyye ve ablası Zilan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından dün akşam saatlerinde, ailelerine teslim edilip, Toklu Mezrasında toprağa verildi.

Cenazı töreni sırasında acılı aile, Van'da tedavi gören Agit'in de hayatını kaybettiği haberini aldı. Gece saatlerinde 2 kız kardeşin yanına Agit, için de mezar kazılarak hazırlandı. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yapılan otopsinin ardından Agit'in cenazesi toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Sabah saatlerinde ise Van'dan alınan cenaze, uzun araç konvoyu ile Toklu mezrasına getirildi.

3 çocukları daha olan emekli güvenlik korucusu Ömer ve eşi Cihan Tekin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılanan cenaze namazını ardından Agit'in cenazesi, iki kız kardeşinin yanına daha önceden kazılan mezarda toprağa verildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Artvin'de sel felaketi! Belediye Başkanı konuştu, Bünyamin Sürmeli uyardı
Naci Görür’den uyarılar: 4.6 ve 5.8 büyük depremi öne çekti
Babanın isyanı: Bir aynaya bir kızıma bak
‘Güvenli bölge’deki 1 milyon konuta 26.4 milyar dolar gerekiyor