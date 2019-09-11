Yürek dayanmaz... En ağır yük

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek dayanmaz... En ağır yük
GeriGündem Yürek dayanmaz... En ağır yük
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
11.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Yürek dayanmaz... En ağır yük

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yürek dayanmaz... En ağır yük

Adana'da nefes borusuna kaçan mama nedeniyle boğulan 3 aylık Aykut Yılmaz, Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından gözü yaşlı dedesi Temur Yılmaz'ın kucağında toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

7
  • Torununun cenazesini kucağında götürdü
  • Torununun cenazesini kucağında götürdü
  • Torununun cenazesini kucağında götürdü
  • Torununun cenazesini kucağında götürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu.

Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören annesi eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi. Cihan Yılmaz, bebeğini alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü.

Bebek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların, bebeğin nefes borusuna mama kaçması sonucu nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Aykut Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torununun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde kucağına alarak teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.09.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bitlis'te köy minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Gizemi çözülemedi, kaptandan haber yok! Gözyaşlarına boğuldu: 'Kızım babasını soruyor'
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü...
Halit Ayar'ın öldürülmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı! Arkadaşı dehşet gecesini anlattı