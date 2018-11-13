Yürek dayanmaz: 40 tane koyun....
TekirdaÄŸ'Ä±n Malkara ilÃ§esinde bir evin bahÃ§esine giren hÄ±rsÄ±zlar, 2 kÃ¶peÄŸi zehirleyip ahÄ±rdaki 40 koyunu Ã§aldÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, hÄ±rsÄ±zlar gece yarÄ±sÄ± NeÅŸat Ã–zerâ€™e ait evin bahÃ§esine girip, 2 kÃ¶peÄŸi zehirli etle besleyerek telef olmasÄ±nÄ± bekledi. ArdÄ±ndan ahÄ±ra giren hÄ±rsÄ±zlar, 61 koyunu tarlalÄ±k alana kaÃ§Ä±rdÄ±.
Kamyona sÄ±ÄŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 21 koyunu bÄ±rakan hÄ±rsÄ±zlar, 40 koyunu bir kamyona yÃ¼kleyip kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. NeÅŸat Ã–zer'e ait olan koyunlarÄ±nÄ±n deÄŸerinin yaklaÅŸÄ±k 60 bin lira olduÄŸu belirtildi.Â
Olayla ilgili jandarma tarafÄ±ndan geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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