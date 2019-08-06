Yürek burkan veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYürek burkan veda
GeriGündem Yürek burkan veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)
06.08.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Yürek burkan veda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yürek burkan veda

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren polis memuru Yücel Demirci (42), toprağa verildi. Hülya Demirci eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine 15 günlük bebeğini koyarak, "Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi?" diyerek ağladı.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, dün akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Yücel Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yürek burkan veda


Bugün, Yücel Demirci’nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii’ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, "O beni hiç incitmedi, hep sevdi” dediği eşi için, “Bebeğini kokla olur mu Yücel’im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin? Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi? Bırakıp gittin Yücel. Niye gittin. 3 kuzunla ben de geldim Yücel’im. Ah Yücel hadi kalk. Biz geldik, hadi kalk. İbrahim Selim’in kokusu geliyordur sana" dedi.

Hülya Demirci daha sonra kundaktaki 15 günlük İbrahim Selim bebeğine, tabutun üzerine koyup, "Bak baban. Selim hadi kalk" dedi. Hülya Demirci bebeğini kokladıktan sonra, "Senin yerine ben kokladım" diye konuşurken yürekleri dağladı.

Hülya Demirci, eşinin tabutu başından ayrılmak istemedi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Yücel Demirci’nin cenazesi Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız'
Şişli'de dehşet anları! Kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı
‘Bilim insanlarını korkutmaya başladı, rekor sıcaklıklar bekleniyor’
İstanbul’da dehşet! Müşterisine balta ile saldırdı…