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İHA
10.12.2019 - 21:59, Son Güncelleme:

Yürek burkan görüntü... Yanından saatlerce ayrılmadı

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Silivri'de plakası alınamayan bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu. Telef olan arkadaşının yanından saatlerce ayrılmayan at yürekleri burktu.

Olay, Silivri-Gazitepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası alınamayan bir aracın çarptığı at olay yerinde telef oldu.

Yürek burkan görüntü... Yanından saatlerce ayrılmadı

Telef olan atın yanında bulunan başka bir at ise saatlerce arkadaşının yanından ayrılmadı.

Yürek burkan görüntü... Yanından saatlerce ayrılmadı

Arkadaşının yanında saatlerce bekleyen at görenlerin yüreklerini burktu.

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