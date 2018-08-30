Yürek burkan görüntü için resmi açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Bakırköy 7. Aile Mahkemesi’nin Yağmur’un velayetini annesine verdiğini, icra memurlarının mahkemeye danışarak işlem yaptığını belirtti.
Bağcılar’da yaşayan Metin Ç. velayeti annesinde olan kızını yaz tatili için yanına aldı. Mahkemenin verdiği 1 aylık süre sonunda Yağmur annesinin yanına gitmek istemedi. Metin Ç. de kızını göndermedi. Annenin başvurusu üzerine Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü görevlileri Yağmur’u babasının Bağcılar’daki evinden alarak annesine teslim etti. Yağmur’un bu sırada annesine, “Ben mal mıyım?” diyerek gözyaşı dökmesi sosyal medyada çok paylaşıldı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, baba Metin Ç.’yi Bağcılar’daki evinde ziyaret ederek yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE MAHKEMESİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YAĞMUR’U ALDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, boşanma davasının görüldüğü Bakırköy 7. Aile Mahkemesi’nin bağlı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Yağmur’un velayetinin mahkeme kararıyla anneye verildiği belirtilerek, “Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.
ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ
Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Tasarı taslağı geçen nisan ayında Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Bakan Gül’ün sunum yaptığı düzenlemeye ilişkin dönemin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da “Boşanma gerçekleştiğinde çocukla ilişki kurulması icra dairesi marifetiyle gerçekleşirken yeni düzenlemeyle çocuk teslimi için çocuk teslim merkezleri kurulacak” bilgisini verdi. Bakan Gül de “Taslak, boşanma dava süreci ve sonrasında ebeveynler ve çocuklar açısından zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkan ‘çocuk teslimi’ ve ‘çocukla görüşme’ye dair kararların yerine getirilmesinde de yeni düzenlemeler içermektedir. Böylelikle çocuklar bir meta gibi icraya konu olmayacaktır” açıklamasında bulundu. Bakanlık kaynakları düzenlemenin, Meclis’in açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminin ilk işlerinden biri olacağını vurguladı.
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