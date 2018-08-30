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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ceylan SEVER/ İSTANBUL
30.08.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Yürek burkan görüntü için resmi açıklama

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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Ceylan Sever
Ceylan Sever
Yürek burkan görüntü için resmi açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık,  Bakırköy 7. Aile Mahkemesi’nin Yağmur’un velayetini annesine verdiğini, icra memurlarının mahkemeye danışarak işlem yaptığını belirtti.

Bağcılar’da yaşayan Metin Ç. velayeti annesinde olan kızını yaz tatili için yanına aldı. Mahkemenin verdiği 1 aylık süre sonunda Yağmur annesinin yanına gitmek istemedi. Metin Ç. de kızını göndermedi. Annenin başvurusu üzerine Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü görevlileri Yağmur’u babasının Bağcılar’daki evinden alarak annesine teslim etti. Yağmur’un bu sırada annesine, “Ben mal mıyım?” diyerek gözyaşı dökmesi sosyal medyada çok paylaşıldı.

İcra memurları küçük kızı babasından böyle aldı
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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, baba Metin Ç.’yi Bağcılar’daki evinde ziyaret ederek yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE MAHKEMESİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YAĞMUR’U ALDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, boşanma davasının görüldüğü Bakırköy 7. Aile Mahkemesi’nin bağlı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,  Yağmur’un velayetinin mahkeme kararıyla anneye verildiği belirtilerek, “Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Tasarı taslağı geçen nisan ayında Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Bakan Gül’ün sunum yaptığı düzenlemeye ilişkin dönemin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da “Boşanma gerçekleştiğinde çocukla ilişki kurulması icra dairesi marifetiyle gerçekleşirken yeni düzenlemeyle çocuk teslimi için çocuk teslim merkezleri kurulacak” bilgisini verdi. Bakan Gül de “Taslak, boşanma dava süreci ve sonrasında ebeveynler ve çocuklar açısından zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkan ‘çocuk teslimi’ ve ‘çocukla görüşme’ye dair kararların yerine getirilmesinde de yeni düzenlemeler içermektedir. Böylelikle çocuklar bir meta gibi icraya konu olmayacaktır” açıklamasında bulundu. Bakanlık kaynakları düzenlemenin, Meclis’in açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminin ilk işlerinden biri olacağını vurguladı.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
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