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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
13.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yüreğimizde yaşayacaklar

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Yüreğimizde yaşayacaklar

Hakkâri’nin Süngütepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık ile topçu erler Samet Kaymakçı, Yusuf Önder ve Melih Sancar ile Şırnak’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan dün memleketlerinde gözyaşlarıyla uğurlandı.

Şırnak ‘ta yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın (21) cenazesi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde Esenpınar İlkokulu’nun bahçesine götürüldü.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Törene şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Şehit Ömer Doğan

Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Yüreğimizde yaşayacaklar

‘UZUN BOYLU YUSUFUM’

Şehit Topçu Er Yusuf Önder’in (22) cenazesi Antalya Alanya’daki baba evinden helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık Camisi’ne getirildi. İkindi namazı sonrası şehit için cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi Sevcan ile ablası Selma Önder, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Şehit Yusuf Önder

‘Uzun boylu Yusufum’ diye oğlunun tabutunun yanındaki fotoğrafı kucaklayan anne Sevcan Önder’i, kadın askerler teselli etmeye çalıştı. Şehit Önder, Alanya Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Terhisine 4 ay kalan Önder, bekardı.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Şehit Melih Sancar

ŞEHİT OĞULA VEDA: VATAN SAĞ OLSUN

ŞEMDİNLİ’de şehit olan Topçu Er Melih Sancar (30) İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sancar için dün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi’nde tören düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri şehidin annesi Nilgün, babası Müslüm ile ağabeyi Semih, kızkardeşi Selin ve kardeşi Okan Sancar kabul etti.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Melih Sancar’ın babası Müslüm Sancar, oğlunun arkasından “Yedi aylık askerdi. Vatan sağ olsun” dedi. Şehit annesi Nilgün Sancar da oğlunun cenazesi top arabasıyla taşınırken de fotoğrafını öperek göğsüne bastırdı. (Eyüp SERBEST/İSTANBUL)

Yüreğimizde yaşayacaklar

Şehit Mehmet Kaşık

ŞEHİT Mehmet Kaşık: Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık’ın (25) naaşı Kahramanmaraş’ın Karacaoğlan Mahallesi’ndeki baba evinden helallik alındıktan sonra Ulu Cami’ye götürüldü.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Anne Meryem Kaşık, oğlunun fotoğrafını ve tabutuna sarılı Tük bayrağını öperek, “Ciğerime çekeyim seni kuzum” diye ağladı.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Şehit Samet Kaymakçı

ŞEHİT Samet Kaymakçı: Şehit topçu Er Samet Kaymakçı (20) için Gaziantep’te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Derecik’te astsubay olarak görev yapan komutanı ise Gaziantep’teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayıp cenaze törenini izledi.

Yüreğimizde yaşayacaklar

Komutanın babası Oktay Duman, şehit Kaymakçı’nın, astsubay oğluyla görev yaptığını ve üs bölgesindeki askerlerin töreni izlemek istediğini söyledi.

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