Yüreğimizde yaşayacaklar
Hakkâri’nin Süngütepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık ile topçu erler Samet Kaymakçı, Yusuf Önder ve Melih Sancar ile Şırnak’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan dün memleketlerinde gözyaşlarıyla uğurlandı.
Şırnak ‘ta yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın (21) cenazesi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde Esenpınar İlkokulu’nun bahçesine götürüldü.
Törene şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehit Ömer Doğan
Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
‘UZUN BOYLU YUSUFUM’
Şehit Topçu Er Yusuf Önder’in (22) cenazesi Antalya Alanya’daki baba evinden helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık Camisi’ne getirildi. İkindi namazı sonrası şehit için cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi Sevcan ile ablası Selma Önder, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Yusuf Önder
‘Uzun boylu Yusufum’ diye oğlunun tabutunun yanındaki fotoğrafı kucaklayan anne Sevcan Önder’i, kadın askerler teselli etmeye çalıştı. Şehit Önder, Alanya Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Terhisine 4 ay kalan Önder, bekardı.
Şehit Melih Sancar
ŞEHİT OĞULA VEDA: VATAN SAĞ OLSUN
ŞEMDİNLİ’de şehit olan Topçu Er Melih Sancar (30) İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sancar için dün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi’nde tören düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri şehidin annesi Nilgün, babası Müslüm ile ağabeyi Semih, kızkardeşi Selin ve kardeşi Okan Sancar kabul etti.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Melih Sancar’ın babası Müslüm Sancar, oğlunun arkasından “Yedi aylık askerdi. Vatan sağ olsun” dedi. Şehit annesi Nilgün Sancar da oğlunun cenazesi top arabasıyla taşınırken de fotoğrafını öperek göğsüne bastırdı. (Eyüp SERBEST/İSTANBUL)
Şehit Mehmet Kaşık
ŞEHİT Mehmet Kaşık: Şehit Topçu Çavuş Mehmet Kaşık’ın (25) naaşı Kahramanmaraş’ın Karacaoğlan Mahallesi’ndeki baba evinden helallik alındıktan sonra Ulu Cami’ye götürüldü.
Anne Meryem Kaşık, oğlunun fotoğrafını ve tabutuna sarılı Tük bayrağını öperek, “Ciğerime çekeyim seni kuzum” diye ağladı.
Şehit Samet Kaymakçı
ŞEHİT Samet Kaymakçı: Şehit topçu Er Samet Kaymakçı (20) için Gaziantep’te Bahaeddin Nakıboğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Derecik’te astsubay olarak görev yapan komutanı ise Gaziantep’teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayıp cenaze törenini izledi.
Komutanın babası Oktay Duman, şehit Kaymakçı’nın, astsubay oğluyla görev yaptığını ve üs bölgesindeki askerlerin töreni izlemek istediğini söyledi.
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