Yurda dönüş
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de 28 ay tutukluluğun ardından dün Türkiye’ye dönerken havalimanında ailesiyle duygusal anlar yaşandı. Karşılamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Atilla’ya telefonla ‘Geçmiş olsun’ dedi.
ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017’de ABD’de tutuklanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye olduktan sonra dün yurda döndü. New York John F. Kennedy Havalimanı’ndan kalkan THY uçağı dün saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Hakan Atilla’yı eşi Burçin Atilla, oğlu Burkan Atilla, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı. VIP Salonu’na gelince eşi Burçin Atilla’ya, oğluna, anne ve babasına sıkı sıkı sarıldı.
Hakan Atilla’yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan karşıladı. Hakan Atilla uçaktan inince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü. Erdoğan, “Hoş geldin” dediği Atilla’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Berat Albayrak havalimanı çıkışında şunları söyledi: “Güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne-babaların olduğuna bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah tüm ana-babalardan razı olsun, Hakan kardeşimizden ve ailesinden. Ülkemize hayırlı olsun.”
ÇAVUŞOĞLU: SONUNA KADAR HAKLI
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hakan Atilla daha önce Türkiye’ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem’ dedi. Sonuna kadar haklı. Kendisine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla’ya telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Annesi Ayşe Atilla
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