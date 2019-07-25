Yurda dönüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYurda dönüş
GeriGündem Yurda dönüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eyüp SERBEST - İSTANBUL
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yurda dönüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurda dönüş

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’de 28 ay tutukluluğun ardından dün Türkiye’ye dönerken havalimanında ailesiyle duygusal anlar yaşandı. Karşılamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Atilla’ya telefonla ‘Geçmiş olsun’ dedi.

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017’de ABD’de tutuklanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye olduktan sonra dün yurda döndü. New York John F. Kennedy Havalimanı’ndan kalkan THY uçağı dün saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Hakan Atilla’yı eşi Burçin Atilla, oğlu Burkan Atilla, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı. VIP Salonu’na gelince eşi Burçin Atilla’ya, oğluna, anne ve babasına sıkı sıkı sarıldı.

Yurda dönüş

Hakan Atilla’yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan karşıladı. Hakan Atilla uçaktan inince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü. Erdoğan, “Hoş geldin” dediği Atilla’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Berat Albayrak havalimanı çıkışında şunları söyledi: “Güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne-babaların olduğuna bir kez daha ben şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah tüm ana-babalardan razı olsun, Hakan kardeşimizden ve ailesinden. Ülkemize hayırlı olsun.”

Yurda dönüş

Yurda dönüş

ÇAVUŞOĞLU: SONUNA KADAR HAKLI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hakan Atilla daha önce Türkiye’ye gelebilirdi. Fakat temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Davadan vazgeçtiği anda kendisine verilen cezayı kabul etmiş oluyor. Bana göre doğrusunu yaptı. ‘Biraz daha yatarım ama suçlamaları kabul etmem’ dedi. Sonuna kadar haklı. Kendisine hoş geldiniz, geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Yurda dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla’ya telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yurda dönüş

Annesi Ayşe Atilla

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Diplomata komşu kurşunu... Emekli albay müsteşarı vurup intihar etti
Meteorolojiden kritik uyarı!
Baba dehşeti... Eşini ve oğlunu öldürdü
Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu