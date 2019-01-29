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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
29.01.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Yunus polisi şehit olmuştu! Keşif kararı...

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Yunus polisi şehit olmuştu! Keşif kararı...

BURSA'da, Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu kazanın ardından tutuklanan taksi sürücüsü Sıtkı Dağ (49) ile motosikleti kullanan polis memuru Sezer Berktaş’ın(35) yargılanmasına başlandı.

Duruşmada taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, “Şehit olan polis memurun yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum. U dönüşü yapıp, durağa park ettiğim sırada kaza meydana geldi” dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kaza, geçtiğimiz yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.

'GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM'

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında müşteki sanık olan polis memuru Sezer Berktaş’ın avukatı, müvekkilinin tedavisinin halen devam ettiğini belirterek, mahkemeye rapor sundu. Müşteki sanık olan Sıtkı Dağ ise hazır bulundu. Dağ ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:

“Şehit olan polis memurun yakınlarına başsağlığı, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum. Kükürtlü Caddesi'nde bulunan taksi durağına girmek için U dönüşü yapmak istedim. Sağımı, solumu kontrol ettim. U dönüşü yasak olduğunu biliyorum ama sola dönüşün yasak olduğunu bilmiyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Dönüşümü yapıp, el frenimi çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana ne olduğunu hemşireye sorduğumda kaza yaptığımı söyledi. Sağ taraf hatalı parklar nedeniyle doluydu. Ben de iki aracın arasına park ettim. Diğer müşteki sanık polis memurundan şikayetçiyim.” 

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Tanıkların da dinlendiği duruşma sonunda mahkeme heyeti, 25 Şubat günü olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. 

Yunus polislerinin motosikleti ile taksi çarpıştı
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