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    Yunus kurtarma operasyonu

    Nedim KOVAN/DHA
    01.05.2018 - 21:50 | Son Güncelleme:

    KARADENİZ açıklarında balıkçılar, ağ ve çaparilere takılan yunusun kurtarılması için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

    Sahil Güvenlik ekipleri ile Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendisi Paşa Ali Kangel ve veteriner hekim Ebru Biçim bölgeye giderek ağlara dolanıp, iğnelere takılan yunusa müdahale etti. Üç saat süren başarılı operasyonun ardından yunus, kurtarılarak tekrar Karadeniz'e bırakıldı.

    ‘ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR’
    Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, denize atılan çapari ve misinaların yunus ve diğer canlıların hareketlerini kısıtladığını, hatta ölümlerine neden olduğunu belirterek, amatör ve ticari balıkçıların bu konuda hassas olması gerektiğini söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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