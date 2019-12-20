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20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yunus Emre’li açılış

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Yunus Emre’li açılış

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi’nin resmi açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, “Gelin tanış olalım" sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, “İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır. Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız.” dedi.

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