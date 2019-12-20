Yunus Emre’li açılış

Açılışta yaptığı konuşmada ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, “Gelin tanış olalım" sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, “İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır. Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız.” dedi.