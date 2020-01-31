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Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Yunus balıkları Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi!

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Çanakkale Boğazı'ndan sürü halinde geçen yunusların gösterisi izleyenleri etkiledi.

Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı.

Yunus balıkları Çanakkale Boğazında görüntülendi

Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.

Yunus balıkları Çanakkale Boğazında görüntülendi

Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

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