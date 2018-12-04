Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu
GeriGündem Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Engin ÖZMEN/MERİÇ (Edirne), (DHA)
04.12.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen kaçaklardan 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, kaçakların, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, bir kısmı Yunanistan polisince yakalanarak paraları ile cep telefonları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürülen 5 günde 713 kaçak yakalandı. Çoğunluğu Afganistan ve Suriyeli olan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen 3 kaçak donarak öldü
daha fazla video için

Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde ise birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyü ova mevkiinde Cumartesi günü suni göletin kenarında bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afganistanlı bir kaçağa ait olduğu belirlendi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk yapılan incelemede kaçağın sıfırın altına inen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Afgan kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADASARHANLI KÖYÜ'NDE 2 CESET BULUNDU

Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde de birer gün arayla iki erkek cesedi daha bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan 2 cesedinin de Yunanistan'a yasa dışı yollardan giden ve 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderilen kaçaklar olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.

3 kaçağın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yunanistanın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

ÖLEN AFGANI YUNAN KARAKOLUNDA GÖRMÜŞ

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçaklardan Afganistan uyruklu Jamaluddin Malangi (35), donarak ölen 3 erkekten Afganistan uyruklu olan kaçağı, Yunanistan'a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söyledi. Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisinin şiddet kullanarak Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Malangi, "Biz karşı tarafa geçtikten sonra 3 gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde 2 bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye'ye geri gönderdiler. Donarak ölenlerden Afganistanlı olanı, Yunanistan'da tutulduğumuz karakolda görmüştüm. Diğerlerini tanımıyorum" diye konuştu.

Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandıklarını ve kendilerine şiddet uygulandığını öne süren Malangi, Yunanistan polisinin merhametsiz olduğunu ancak Türk askerinin Müslüman ve merhametli olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 kaçak, donarak ölmüş bulundu

Ağaç da kesmişler

Ders kitaplarına sızanları üslubundan tanıdı

Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti