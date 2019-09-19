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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
19.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Yunanistan sınırında dehşet! Yüzleri maskeli kişiler saldırdı

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Yunanistan sınırında dehşet! Yüzleri maskeli kişiler saldırdı

Edirne'nin Yunanistan sınırında Pakistan uyruklu 5 kaçak göçmen, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurularak, yaralanmış halde bulundu. Tedaviye altına alınan kaçaklar, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasbedildikten sonra av tüfeği ile vurulduklarını anlattı. Jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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  • Yunanistan sınırında dehşet Yüzleri maskeli kişiler saldırdı
  • Yunanistan sınırında dehşet Yüzleri maskeli kişiler saldırdı
  • Yunanistan sınırında dehşet Yüzleri maskeli kişiler saldırdı
  • Yunanistan sınırında dehşet Yüzleri maskeli kişiler saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pakistanlı kaçak göçmenler, Yunanistan'a sınır Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy'den, gece yarısı 112 Acil'i arayarak, yaralı olduklarını bildirip, yardım istedi.

Hemen bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, av tüfeğiyle vurulmuş 5 Pakistanlı'yı yaralı halde buldu.

Ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalalerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri süren kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pakistanlılar alınan ifadelerine, yüzleri kapalı 4 kişi tarafından gasbedilip, av tüfeği ile vurulduklarını anlattı.  Türkçe bilen bir Pakistanlı, "Yanımıza yüzleri kapalı dört kişi geldi. Para istedi. 'Yok' dediğimizde de üzerimiz arayarak, paralarımızı gasbetti.

İçlerinden biri, sinirlendi ve bir şeyler söyledikten sonra üzerimize ateş açtı. Daha sonra 112'yi arayarak, yardım istedim. Kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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