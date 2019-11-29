Yunanistan, kaçakları botlarla Türkiye'ye geri itti: '5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp, kolumu kırdı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunanistan, kaçakları botlarla Türkiye'ye geri itti: '5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp, kolumu kırdı'
GeriGündem Yunanistan, kaçakları botlarla Türkiye'ye geri itti: '5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp, kolumu kırdı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)
29.11.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yunanistan, kaçakları botlarla Türkiye'ye geri itti: '5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp, kolumu kırdı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yunanistan, yasa dışı yollardan ülkeye giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6'sı yaralı 68 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri itti. Edirne'de askeri bölgede yakalanan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenler Yunan polisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Hastaneye kaldırılan göçmenlerden Rahber Yusufi, 5 Yunan polisinin kendisini 2 saat boyunca dövüp kolunu kırdığını söyledi.

11
  • Göçmenler Yunanistanda darp edildi
  • Göçmenler Yunanistanda darp edildi
  • Göçmenler Yunanistanda darp edildi
  • Göçmenler Yunanistanda darp edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkelerinde yakaladığı göçmenleri dövüp uluslararası sözleşmelere de uymayarak Türkiye'ye itmeye devam ediyor. Son bir yılda 25 bin göçmeni dövüp zorla bota bindirip Meriç Nehri üzerinden geri iten Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre telefon ve paralarını da gasbediyor.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Meriç Nehri'nin geçtiği Yunanistan'a sınır bölgede, gece yarısı yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 68 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar alınan ifadelerinde Yunan polisi tarafından dövülüp sınıra getirilerek zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Kaçaklardan 6’sının yaralı olduğu belirlendi.

'2 SAAT BOYUNCA DÖVDÜLER'

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu Rahber Yusufi, Yunan polislerin dövüp kolunu kırdığını belirterek, "5 Yunan polisi beni 2 saat boyunca sopayla dövdü. Aldığım darbeler sonucu kolum kırıldı, sırtımda derin izler var. Konuşmama izin vermediler. Onlarda hiç vicdan yok. Türk askeri bize çok yardım etti. Canımızı zor kurtardım" dedi.

İsmi öğrenilemeyen bir başka Afganistanlı ise aldığı darbeler sonucu ayak parmaklarının kırıldığını ifade etti. 6 yaralıdan 2'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer 66 kaçak göçmen ise Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

'YUNAN ULUSLARARASI ANLAŞMAYA UYMUYOR'

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilse de 'deport' ya da 'push back' de (geri itme) denilen uygulamayla ülkeye giren binlerce kişiyi Türkiye'ye geri gönderiyor. Yunanistan gecenin ilerleyen saatlerinde özelikle sis ve yağışlı günlerde nehrin karşı tarafından, ağaçlık alanlardan göçmenleri bota bindirip Türkiye'ye zorla itiyor.

Yunanistan, kaçakları botlarla Türkiyeye geri itti: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövüp, kolumu kırdı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle