Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, “Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.