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Haber Giriş: 25.01.2020 - 00:19,Son Güncelleme:/

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, “Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, “Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

Son dakika... Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiElazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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