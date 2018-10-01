Yunanistan, 8 Pakistanlı göçmeni soyup Türkiye'ye gönderdi
Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan polisin üzerlerindeki kıyafetleri alarak Edirne'ye geri gönderdiği iddia edilen 8 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'deki devriye sırasında üzerlerinde sadece iç çamaşırları bulunan bir grup yakaladı. Gözaltına alının grubun yapılan araştırmasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen 8 Pakistanlı olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerin, üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarılarak, Türkiye'ye geri gönderildiklerini öne sürdü. Jandarma üzerlerine kıyafet giydirdiği göçmenleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim etti.
Bu arada da Yunanistan'ın son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 göçmeni 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği tespit edilmişti.
GERİ İTME YÖNTEMİ
"Push back" de denilen, "geri itme" uygulamasının son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi. Son bir kaç gündür kıyafetleri üzerinde olmayan ve darp edilerek Yunanistan'dan geri itildiklerini iddia eden 50'nin üzerinde düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı. Botlarla Meriç'i aşan düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan, AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemleri yapıyor.
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