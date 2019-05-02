'Yunan polisi dövüp Türkiye'ye gönderdi' iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Yunan polisi dövüp Türkiye'ye gönderdi' iddiası
GeriGündem 'Yunan polisi dövüp Türkiye'ye gönderdi' iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali Can ZERAY/DHA
02.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

'Yunan polisi dövüp Türkiye'ye gönderdi' iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

YASA dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polise yakalanan Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18), Yunan polisini kendilerini döverek, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla kaçak olarak Yunanistan'a geçen Pakistanlı Süfyan Muhammed ile Ali Bari, Yunan polisleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerinde para ve değerli eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Sınırda bitkin halde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından bulunan 2 Pakistanlı göçmen, hastanede tedavi edildikten sonra  Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 

Yunan polisi tarafından dövüldüğünü ve sırtı ile kolunun yara içinde olduğunu söyleyen Süfyan Muhammed, "Pakistan'dan İran üzerinden kaçak yolla Türkiye'ye geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi beni yakaladı, 'Siz buraya neden geliyorsunuz, siz Müslümansınız, Yeni Zelanda'daki gibi sizi de katledeceğiz' dedi. Bizi dövdüler, sonra kampa götürdüler, aramızda hamile kadınlar vardı onları da darbettiler. Çok zulüm edip Türkiye'ye geri gönderdiler. Cop ve sopalarla bizi dövdüler. Yaklaşık 200 kişi vardı kampta bizim gibi bekleyen. Onlarla birlikte hızlı botla 10 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye geri gönderdiler" dedi.

Pakistanlı Ali Bari de, Yunanistan'da 4 gün aç susuz bekledikten sonra kara yolunda giderken polislerin kendilerini yakaladığını anlattı. Bari, "Karakola götürüp bizi dövdüler. Sonra Türkiye sınırına getirip bota bindirmeden tekrar dövdüler. Üzerimizdeki para ve değerli eşyaları da aldılar. Sonra da zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu. Ben Selanik'te akrabalarımın yanına gidecektim" diye konuştu.

Yunan polisi dövüp Türkiyeye gönderdi iddiası


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük iddiasıyla 32 ayrı soruşturma

AK Parti’den yeni açıklama: Ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıktı…

AK Parti tespit etti... KHK ile ihraç edilenler sandıklarda görevlendirilmiş

Genç kadın yüzüstü su birikintisine düştü... Görenler yardıma koştu