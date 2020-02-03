Yunan bakan ‘rüzgâr uçurdu’ demiş

YUNANİSTAN kamuoyu, Kardak’tan 24 yıl önce Türk SAT komandolarının indirdiği Yunan bayrağının o günden bu yana müzede muhafaza edildiğini Hürriyet’ten öğrendi.

Yunanistan’daki Pentapostagma isimli haber-analiz sitesi, Hürriyet’in haberine atıf yaparak, “Maalesef o dönem Yunan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangolos’a ‘Bayrak nerede?’ diye sorulduğunda, ‘Rüzgâr uçurmuştur’ diye cevap vermişti, ama bugün gerçek ortaya çıktı” diye yazdı.

Hürriyet, Türk SAT komandolarının Kardak’tan indirdiği Yunan bayrağının 24 yıldır özenle korunduğunu ‘İşte o faşistle farkımız’ manşetiyle duyurdu. Manşet Yunanistan’da büyük yankı buldu. Politika ve savunma haberleri aktaran Pentapostagma, Hürriyet’in manşetine yer vererek, Kardak döneminde Yunanistan’da yaşanan kayıp bayrak krizini anlattı.

Türkiye’nin hibrit savaşın tüm yöntemlerini kullandığını savunan yazıda, Kardak krizinden ders alınmadığı, Hollanda, Belçika veya Almanya’nın Yunanistan’ı kurtarmasının beklendiği ve bunun büyük bir hata olduğu ifade edildi.