Yunan askerler: Biz casus değiliz, sınırı bilerek geçmedik

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Can Zeray'ın haberine göre, Edirne'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye giren askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, Perşembe günü saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirtti ve ifadesinde şunları söyledi:

"Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz."

Askerlerin üzerlerindeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntüler olduğu, askerlerin görüntüleri üst rütbeli komutanlara göndermek için çektiklerini söyledikleri bildirildi.

Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.