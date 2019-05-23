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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)
23.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandılar

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Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 85 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen salı günü Karaada'nın güneydoğusunda görevli Sahil Güvenlik botu, saat 08.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 16'sı Filistin, 14'ü Yemen, 5'i Suriye, 4'ü Irak, 1'i Ürdün ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 22'si erkek, 10'u kadın ve 9'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandılar


Aynı gün, aynı bölgede bu kez saat 22.00 sıralarında, yine bir lastik bot tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler 34'ü Filistin, 8'i Somali, 1'i Mısır ve 1'i Suriye uyruklu, toplam 44 kaçağı yakaladı. 26'sı erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 85 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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