Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi

Hüsamettin ve Hafize Osrak çifti 1.5 yıl önce dünya evine girdi. Çift evlendikten sonra bir çocuklarının olmasını çok istiyordu. Hafize Osrak’ın yumurtalıklarında kist olduğunu ve bu nedenle tedavi olması gerektiği anlaşıldı. Bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüsamettin Osrak, eşinin özel bir hastanede tedavi olması için para biriktirdi. Osrak çifti Esenyurt’ta bulunan özel hastaneye tedavi amaçlı gitti. Geçtiğimiz Perşembe günü isminin A.E. olduğu öğrenilen bir doktor genç kadını ameliyat etti. Ameliyattan sonra eve gönderilen kadının ağrıları bir türlü dinmedi.

YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞI DELİNDİ İDDİASI

Eşi Hüsamettin Osrak eşinin durumu karşısında yeniden doktoru arama kararı aldı. İddiaya göre Doktor A.E. ise birkaç ilaç ismi söyleyerek Osrak’ın içmesi gerektiğini söyledi. İlaçları içen genç kadının ağrıları geçmeyince ve artınca eşi tarafından tekrar hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olduğu özel hastaneden Küçükçekmece'de bulunan bir devlet hastanesine sevk edilen kadının karnı ise iyice şişmeye başladı. Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenildi.

Acilen ameliyata alınan genç kadın, ardından yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle tekrar ilk ameliyat edildiği özel hastaneye sevk edildi. Genç kadın yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, eşi ise hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddialarla ilgili İHA muhabirinin görüştüğü hastane yetkilileri ise yorum yapmaktan kaçındı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor A.E.'ye ise o günden beri ulaşılamadığı, telefonlara çıkmadığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan genç kadının eşi Hüsamettin Osrak, "Eşimle ilgili heyet kararı ile alınması gerekirken doktor tek başına karar vererek bir yumurtalığı almış. Bize de bilgi vermediler. Eşimin yumurtalığının şiştiğini içerisinde iltihap olduğunu biliyorlardı. Bunu bize ameliyattan önce söylemedi doktor ameliyattan sonra söyledi. Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Çocuk sahibi olabilir miyiz olamaz mıyız o da meçhul. Cuma günü orada kaldı eşim. Ben hastanede olamadım işe gitmek zorunda kaldım. Taburcu oldu eşim. Akşam rahatsızlığı başladı. Ben de doktoru arayıp konuştum. İlaç verdi, kullandık. Onları kullandıktan sonra eşimin rahatsızlığı daha çok arttı” dedi.

“SABAH DOKTORU ARADILAR KİMSE ULAŞAMADI”

Eşinin ağrıları şiddetlenince tekrar hastaneye geldiklerini ve eşine serumla ağrı kesici tedavisi uygulandığını kaydeden Osrak, “Eşimin ağrısı sabah kadar sürdü. Gittikçe eşimin karnı şişti. Eşim 60-65 kilo iken 8-9 aylık hamile kadın gibi duruyordu karnı o derece şişti. Sabaha kadar sürdü bu durum doktorun geleceğini söylediler. Doktor gelmeden de gerekli müdahaleleri yapamayacaklarını söylediler. Çünkü ameliyat eden doktorun olması gerektiğini söylediler. Sabah doktoru aradılar kimse ulaşamadı. Biz hastamızı başka bir hastaneye sevk edeceğimizi söyledik. Bize dedikler ki ‘biz hastaya ilaç verdik, hasta bizim sorumluluğumuzda şu an sevk edemeyiz’. Sorumluluğu aldılar, doktor gelmedi. Akşama kadar bu acılar içerisinde yaşadı. Sürekli ağrı kesici falan yaptılar. Baktılar ki ağrı kesici fayda etmiyor sakinleştirici verip bir süre uyuttular eşimi. Akşam olunca bir çare bulamadılar ve eşimi başka bir hastaneye sevk ettiler” diye konuştu.

"6 SAAT AMELİYAT EDİLDİ, BAĞIRSAĞININ DELİNDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Sevk edildiği devlet hastanede acil olarak ameliyat edildiğini ve saatlerce ameliyatta kaldığını ifade eden Osrok, “Sabah dediler ki, 'bağırsağında patlak var bunca yaptıkları ilaç ve tedavinin sonuç vermemesinin sebebi dışkısının içeri akması. Gazı da karnında birikmiş'. Rahatsızlığı bu yüzdenmiş. Doktorlar ayağa kaldırın yürütün diyorlar biz onu ayağa kaldırıp yürütmeye çalıştığımız sürece kadın bayılıyor. Sürekli baygınlık kalkamıyor. Eşim bizzat kendisini ‘beni başka hastaneye götürün ben bunu hissediyorum’ dedi. Doktorlar ise ‘hayır hiçbir şeyin yok sadece gazın var’ dedi" ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesindeki ameliyatın ardından yoğun bakımda yer olmadığı için eşini tekrar ilk ameliyatın yapıldığı özel hastaneye sevk ettiklerini anlatan Osrok, "Eşim hastaneye ilk ameliyat için geldiğinde çok neşeli ve makyajlıydı. Şu anda biz eşimi gördüğümde tanıyamıyoruz. Şu anda durum bu. Durumu çok ciddi kaç gün yoğun bakımda kalacağını kimsede bilmiyor. Bağırsağı delindiği için kesildiği için bağırsağını dışarı vermişler torbaya. Eşim 3 ile 6 ay arası bu şekilde kalacakmış. Tekrar iyileşirse kendine gelirse ameliyat edeceklermiş” dedi.



